Ambiente, legame stretto con mondo cooperazione sociale

Roma, 23 lug. (askanews) – Fabrizio Augello, presidente di Maris, cooperativa sociale che opera su tutta la regione Liguria, Toscana e Piemonte, con circa 1000 lavoratori e 30 milioni di fatturato, è intervenuto alla prima CFA Summer School di Genova sullo stretto legame tra ambiente e mondo della cooperazione sociale.

“Una delle cose più importanti, in tema di sostenibilità, economia circolare, con una visione di futuro, è verificare come la cooperazione sociale può e deve trovare in questo una sua ragione distintiva.

Siamo dunque molto impegnati su questi temi, non solo per creare posti di lavoro per i nostri soci ma soprattutto per una garanzia di futuro per tutti, aspetto che in queste giornate ci ha visto confrontarci con altre competenze del settore ambientale”.