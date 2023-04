Ambiente: Malpezzi, 'governo grottesco, reato contro patrimonio culturale esiste già'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – "Siamo al grottesco. La maggioranza, di fronte all’incapacità di gestire i dossier più importanti, dal Pnrr alle migrazioni, è costretta ogni giorno a inventarsi qualcosa per coprire i propri fallimenti. Questa volta si tratta di varare misure contro gli eco-vandali". Così Simona Malpezzi, senatrice del Pd

"Peccato che a inizio 2022 sia entrato in vigore il ddl Franceschini-Orlando che ha introdotto nuove fattispecie di reato contro il patrimonio culturale e che, in particolare, punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l’imbrattamento e l’uso illecito di beni culturali o paesaggistici".

"Ma questa destra che ha grandi difficoltà a governare deve inventarsi ogni giorno un’altra sanzione o reato anche quando non servirebbe, come per i rave. Nel giorno in cui il Def arriva in CdM, assistiamo all’ennesima boutade. Il Paese ha bisogno di essere governato e non di una maggioranza che getta fumo negli occhi dell’opinione pubblica”.