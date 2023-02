Home > Askanews > Ambiente, Mazzetti (FI): imprese italiane eccellenza Ambiente, Mazzetti (FI): imprese italiane eccellenza

Roma, 8 feb. (askanews) – “E’ stata una di quelle giornate fondamentali dove la politica deve essere presente, soprattutto adesso che come relatrice sto seguendo tutto il codice Appalti per lavoro, forniture e servizi. Importante quindi l’ascolto, per poter apportare le modifiche necessarie alle imprese ma anche a tutti coloro che vogliono investire in questo paese. Le imprese italiane sono una eccellenza anche per il rispetto dell’ambiente e questo fa la differenza in Italia, in Europa e nel Mondo”. Lo ha dichiarato l’on. Erica Mazzetti (Forza Italia), componente dell’VIII Commissione ambiente, intervenendo alla presentazione del libro “Il nuovo diritto dell’ambiente tra recenti principi e giurisprudenza creativa” del Prof. Avv. Leonardo Salvemini, organizzata da Confcooperative Lavoro e Servizi.

