Ambiente, Morelli: "Per legge su rigenerazione urbana aperti a contributo di tutti"

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Il Parlamento sarà investito nei prossimi mesi" dal lavoro "sulla legge per la rigenerazione urbana, il compito di mettere a terra la legge e votarla è dei parlamentari, compito di tutti è partecipare attivamente alla costruzione di questa norma. È nostra intenzione accogliere proposte sul tema, che non è solo in ambito urbanistico ed edilizio, ma che in maniera olistica deve vedere la riqualificazione di interi quartieri per uno sviluppo che non abbia un fine puramente finanziario". Così il senatore Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al Coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici, nel suo intervento alla conferenza stampa di presentazione, nella sala Nassirya del Senato, della XVII edizione di RemTech Expo, che prenderà il via il 20 settembre a FerraraExpo.

"Il percorso è di condivisione – spiega – su un argomento che fa il paio con le iniziative legislative che il dipartimento per la programmazione economica ha intenzione di mettere a terra entro un mese sul partenariato pubblico-privato con un cambio di paradigma. Anche su questo saremo disponibili a raccogliere proposte e contributi".

Tutto il governo è “sensibile alle tematiche che riguardano la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile dei territori”, rimarca Morelli.