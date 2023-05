Ambiente: nasce Centro nazionale biodiversità, lunedì presentazione a Castelporziano

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Nella mattinata di lunedì prossimo, 22 maggio, data in cui si celebra la Giornata mondiale della biodiversità, la Tenuta presidenziale di Castelporziano ospiterà la presentazione pubblica del Centro nazionale di biodiversità (Nbfc – Natio...

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Nella mattinata di lunedì prossimo, 22 maggio, data in cui si celebra la Giornata mondiale della biodiversità, la Tenuta presidenziale di Castelporziano ospiterà la presentazione pubblica del Centro nazionale di biodiversità (Nbfc – National biodiversity future center), progetto di ricerca e innovazione sul tema della tutela della biodiversità, coordinato dal Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr). L’evento è organizzato dal Cnr e dal Nbfc nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della fondazione del Cnr.

In tale quadro, il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e il Consiglio nazionale delle ricerche hanno recentemente sottoscritto un Accordo quadro di collaborazione scientifica per attività di monitoraggio, ricerca, formazione e divulgazione nei settori di interesse comune presso la Tenuta presidenziale di Castelporziano.

Nella Tenuta presidenziale lunedì verranno accolti in mattinata rappresentanti delle istituzioni, studiosi ed esperti che si confronteranno sulla tema della biodiversità mentre studenti di scuola primaria e secondaria inferiore saranno impegnati in attività sperimentali a cura del Cnr.

Il National biodiversity future center è finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza; coinvolge quasi 2000 ricercatori e scienziati, la metà dei quali sono donne. È strutturato secondo l’impostazione Hub&Spoke, ovvero con un punto centrale a Palermo e 8 nodi distribuiti su tutto il territorio nazionale.

L’evento di lunedì si dividerà in due momenti. La mattinata si aprirà alle 10 con i saluti istituzionali di Giulia Bonella, Capo servizio della Tenuta Presidenziale di Castelporziano, che leggerà un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; di Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche; dell’assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor; del comandante del Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, Antonio Pietro Marzo e con un videomessaggio della vicepresidente della Camera, Anna Ascani.

Affronteranno poi nello specifico le tematiche della giornata, Luigi Fiorentino, presidente del National biodiversity future center; Elisabetta Morlino, dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, che terrà una relazione sulla biodiversità nella Costituzione italiana; interverrà ancora Maria Chiara Carrozza con una relazione sull’Hub della Biodiversità; Carlo Calfapietra, direttore dell’istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri, Massimo Labra, dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Maria Cristina Fossi, dell’Università degli Studi di Siena, che racconteranno nel dettaglio il progetto del National biodiversity future center–Nbfc. I lavori saranno moderati da Telmo Pievani.

Contemporaneamente gli studenti saranno impegnati in attività sperimentali dal tema: ‘Biodiversità, patrimonio del domani’ a cura della rete scientifica Cnr del network nazionale “Il Linguaggio della Ricerca” e di Cnr-Unità comunicazione. Gli studenti riceveranno dalla presidente Carrozza un “patentino di testimoni della biodiversità” e, in chiusura, compiranno un gesto simbolico come impegno a custodire e tutelare la biodiversità.

Le attività per celebrare la Giornata della biodiversità proseguiranno nel pomeriggio presso la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche a Roma.