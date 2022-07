Ambiente: 'Nuove energie, Italia ecologista', domani incontro Europa verde e Sinistra italiana

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – Domani mattina, dalle 10.15, presso il Nazionale spazio eventi, a Roma, si svolgerà l'iniziativa "Nuove energie-L’Italia ecologista, civica e solidale” promossa da Europa verde, Sinistra italiana e alcune reti civiche. Durante l'iniziativa verrà proposto un Sondaggio di Quorum, a cura di Giovanni Forti, sulle potenzialità di questa nuova alleanza.

Povertà sociale e crisi climatica, stipendi bassi e inflazione, servizi pubblici non all'altezza e burocrazia troppo farraginosa, diritti per tutte e per tutti, dignità alle persone Lgbtqia+ e risposte urgenti per le crisi ambientali del nostro tempo, guerra, energia, costo della vita, siccità, desertificazione, smog, accesso all’acqua, sono alcuni dei temi che verranno affrontati durante l'iniziativa

L'alleanza tra Sinistra italiana, Europa verde e alcune Reti civiche -si legge in un comunicato- nasce dall'esigenza di presentare risposte alle sfide con cui gli italiani si devono misurare quotidianamente.

Tra gli interventi previsti quelli di Dacia Maraini, Eleonora Evi (Co-portavoce Europa verde), Nicola Fratoianni (segretario di Sinistra italiana), Marilena Grassadonia (componente della segreteria di Sinistra italiana), Angelo Bonelli (Co-portavoce Europa verde).