Ambiente, Paparella (Remtech): cabina regia basata su scienza

Roma, 24 ott. (askanews) – “Abbiamo messo in condivisione un insieme di esperienze, di tecniche, di tecnologie che riguardano temi ambientali, territoriali, infrastrutturali del paese e li abbiamo affrontati da un doppio punto di vista, quello della scienza e della tecnologia e quello della politica e delle amministrazioni. Abbiamo cercato dei punti di convergenza e dei fili conduttori su cui continuare a costruire nell’ambito possibilmente di una cabina di regia che possa indirizzare politiche nazionali e internazionali basando e poggiando sull’esperienza e sulle evidenze scientifiche”.

Lo ha affermato Silvia Paparella, direttrice di RemTech, in occasione dell’evento “Strategie ambientali e territoriali per costruire il futuro”, promosso da RemTech e dal CNR-ITC presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.