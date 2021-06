Ambiente: Parrini (Pd), 'astensione FdI incresciosa'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – "#AmbienteInCostituzione Finalmente! Stamani il primo dei quattro voti necessari per far entrare in vigore la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione ha registrato un consenso estremamente ampio, il 90% dei votanti. Fatto incoraggiante: Il primo tentativo in tal senso risale a 36 anni fa (Bicamerale Bozzi) eppure non si era mai riusciti ad arrivare così avanti.

Da Fratelli d'Italia astensione sinceramente incresciosa e assai malamente motivata. Spero che cambino posizione prima della conclusione dell'iter". Lo scrive in un post su Facebook il senatore del Pd Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali.