Ambiente, Pecoraro Scanio: bene Sindaco di Salerno

Roma, 27 lug. (askanews) – Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli incontra Alfonso Pecoraro Scanio a palazzo di città e sostiene l’inserimento dei principi

del nuovo art 9 della Costituzione nello Statuto comunale . Il presidente della fondazione Univerde , già ministro dell’ambiente e promotore della campagna per inserire la tutela dell’ambiente in costituzione gli consegna il diploma della fondazione Univerde ai comuni che aderiscono all’appello per adeguare i propri Statuti al nuovo dettato costituzionale.

” Apprezzo molto l’impegno di Vincenzo Napoli . È importante che una città ricca di storia e tradizioni come Salerno, sede della celebre scuola medica salernitana e una delle capitali provvisorie del nostro Paese possa essere una delle prime a inserire nel proprio statuto la tutela dell’ambiente, della

biodiversità e degli ecosistemi anche nell’interesse della future generazioni e i diritti degli animali. Spero che tutti i comuni di Italia seguano questo esempio .”