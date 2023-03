Ambiente: più di 170 tonnellate di particelle di plastica galleggiano negli oceani

Washington, 8 mar. (Adnkronos) – Un aumento senza precedenti dell'inquinamento da plastica è stato scoperto dagli scienziati, che hanno calcolato che più di 170 tonnellate di particelle di plastica galleggiano negli oceani. I ricercatori chiedono una riduzione della produzione di materie plastiche, avvertendo che "la pulizia è inutile" se continuano a essere immesse nell'ambiente al ritmo attuale.

La ricerca, del 5 Gyres Institute e pubblicata sulla rivista Plos One , valuta le tendenze della plastica negli oceani dal 1979 al 2019. Gli autori hanno notato un rapido aumento dell'inquinamento marino da plastica e hanno incolpato l'industria della plastica per non aver riciclato o progettato per la riciclabilità.

Il dott. Marcus Eriksen, co-fondatore del 5 Gyres Institute, ha dichiarato: "L'aumento esponenziale delle microplastiche negli oceani del mondo è un duro avvertimento che dobbiamo agire ora su scala globale, smettere di concentrarci sulla pulizia e il riciclaggio e inaugurare un'era di responsabilità aziendale per l'intera ciclo dei prodotti. La pulizia è inutile se continuiamo a produrre plastica al ritmo attuale, e abbiamo sentito parlare di riciclaggio per troppo tempo mentre l'industria della plastica rifiuta contemporaneamente qualsiasi impegno ad acquistare materiale riciclato o progettare per la riciclabilità. È ora di affrontare il problema della plastica alla fonte”.