Ambiente: Serracchiani, 'da Parlamento grande passo cambiamento'

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – "Il Parlamento ha scritto oggi una pagina davvero importante per il presente ed il futuro approvando in via definitiva l’inserimento della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nella Costituzione e noi Democratici siamo felici di aver lavorato con convinzione per ottenere questo obiettivo".

Lo dice Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.

"È un grande passo di cambiamento -aggiunge- in direzione di un Paese che concretamente combatte lo sfruttamento e la distruzione dell’ambiente, che mostra di aver compreso la responsabilità verso le giovani generazioni, che conferma di ritenere il cammino verso la sostenibilità un principio cardine posto a fondamento della propria comunità".