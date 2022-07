Ambiente, Spera (CFA): con riuso e riciclo basta abusi alla Terra

Roma, 22 lug. (askanews) – “Quando si affrontano temi come questi cioè la Scuola di Alta Amministrazione per l’Ambiente, tutto quello che concerne il

mondo delle bonifiche non possiamo esimerci da alcune riflessioni. Abbiamo la necessità di parlare di riciclo, di riuso, di economia circolare, di green economy. Molte volte questo termine viene abusato però l’economia circolare e la green economy sono proprio questo, fare in modo che la materia prima

seconda torni a diventare materia prima.

Lo sforzo da fare prima di arrivare ai danni che si causano, come abbiamo avuto modo di analizzare anche dal punto di vista visivo, è proprio quello di riciclare, riusare, e non arrivare ad abusare di madre natura. Il rispetto per la Terra credo che sia alla base del futuro delle nostre generazioni”.

Lo ha affermato Roberto Spera, responsabile Camera Forense Ambientale per la Blue Economy e la Green Economy, nella seconda giornata della CFA Summer School in corso a Genova.