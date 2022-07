Ambiente, successo a Genova per la prima CFA Summer School

Roma, 25 lug. (askanews) – Governare l’Ambiente: bonifiche e rigenerazione dei siti contaminati” è stato questo il titolo della prima edizione della CFA Summer School promossa a Genova dalla Camera Forense Ambientale in collaborazione con il Comune di Genova, la Scuola di amministrazione del Comune di Genova, il Commissario Unico di Governo alla bonifica delle discariche abusive, Remtech Expo e con la partnership di IREN, Amiu Bonifiche e di SIGE, GETEC, Il Rastrello, MARIS.

L’iniziativa è nata con l’esigenza di “ripartire” dai territori, curare le aree rurali e montane, ripensare gli aspetti concettuali e organizzative dei grandi agglomerati urbani, individuando utili indirizzi, misure, azioni, di risanamento,

recupero e rigenerazione.

Da qui la “Summer School” per la condivisione di esperienze e visioni dalle quali trarre slancio, ispirazione ed energia per affrontare le sfide che il presente ci consegna e per “formare il futuro”.

L’evento è stato aperto a dirigenti e funzionari della Città metropolitana, del Comune di Genova, di Amiu e imprese, che hanno avuto modo di confrontarsi, dialogare e riflettere con esperti e attori di rilievo del settore.

Tre i concetti-chiave affrontati: Pensare l’Ambiente, Gestire l’Ambiente, Il futuro dell’Ambiente, investendo su un nuovo modello di business basato sull’economia circolare come leva strategica di sviluppo sostenibile.