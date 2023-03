Ambiente: Tajani, 'politiche in difesa non dimentichino la persona'

Ambiente: Tajani, 'politiche in difesa non dimentichino la persona'

Ambiente: Tajani, 'politiche in difesa non dimentichino la persona'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Una politica ambientalista che si preoccupasse solo dell’ambiente avrebbe una visione ‘panteistica’, simile a quella di una nuova religione. Si devono invece considerare anche gli aspetti sociali del problema ambientale: sono convinto che si debba difendere l’ambiente e combattere il cambiamento climatico. Ma bisogna vedere se certi obiettivi, come quello europeo del passaggio alle auto elettriche nel 2035, sono raggiungibili. Se non lo sono, si rischia di delocalizzare e in qualche modo si ottiene il risultato opposto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all’Auditorium della Conciliazione di Roma, per i 75 anni della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata (Confapi).