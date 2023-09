Ambiente: Tovaglieri (Lega), 'eco-follie Ue danneggiano lavoratori e famiglie'

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Quando gli amministratori locali si sforzano di applicare nei territori i provvedimenti folli e ideologici decisi nei palazzi di Bruxelles, i risultati sono inevitabilmente disastrosi e a farne le spese sono sempre i cittadini. In Piemonte, per colpa delle follie europee, 140mila lavoratori e famiglie che possiedono auto relativamente recenti, parliamo di auto che hanno solo otto anni, come i diesel euro 5 immatricolati fino al 2015, hanno rischiato da un giorno con l’altro di perdere il diritto alla mobilità, e quindi il sacrosanto diritto al lavoro. Fortunatamente in Italia c’è un governo di centrodestra che, grazie al pressing della Lega, ha scongiurato questa assurdità europea, rinviando con un decreto il blocco delle auto diesel euro 5 in Piemonte e in tutto il bacino padano, consentendo così al motore dell’economia italiana di continuare a correre. Questo governo, lontano anni luce dall’ambientalismo da salotto, difenderà sempre le tasche degli italiani perché la sostenibilità ambientale non può esistere senza quella sociale ed economica". Così Isabella Tovaglieri, eurodeputata della Lega e componente della commissione Industria ed Energia.