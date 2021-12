Ambra Angiolini commossa dalla poesia di sua figlia: “Come sorelle”

Ambra Angiolini si è commossa per la poesia scritta da sua figlia Jolanda, che ha condiviso via social.

Attraverso i social Ambra Angiolini ha condiviso con i fan alcune commoventi righe di una poesia scritta da sua figlia, Jolanda Renga.

Ambra Angiolini: la figlia

Ambra Angiolini ha trascorso una giornata in totale relax insieme a sua figlia, Jolanda Renga, e a suo figlio Leonardo.

Mentre il più piccolo dei due si è cimentato nella preparazione di alcuni pancake per la loro colazione, l’attrice ha trascorso del tempo insieme alla figlia, che le ha dedicato una splendida poesia.

“Questo corpo è un libro segreto, che non vorrei leggere mai. Ogni giorno provo a nasconderne il contenuto come posso, ma è lì. Ha pagine spesse e lettere scure incomprensibili ad occhi troppo curiosi, ma superficiali; e specchi di aria, invece, per le finestre delle anime pure”, si legge nel testo di Jolanda Renga, che Ambra Angiolini ha prontamente condiviso scrivendo: “Poesia e Pancake sembra una pasticceria alternativa di Milano ed invece è… aver partorito un bellissimo essere umano”.

Ambra Angiolini: i figli

Oggi Ambra Angiolini ha un ottimo rapporto con entrambi i suoi figli, rimasti a vivere insieme a lei dopo il suo addio a Francesco Renga. L’attrice ha un rapporto davvero speciale con sua figlia Jolanda e di recente le due si sono regalate un tatuaggio “di coppia” che rappresentasse il loro legame.

Ambra Angiolini: chi è Jolanda Renga

Jolanda è la figlia maggiore avuta dall’attrice e da Francesco Renga.

I due hanno sempre protetto la privacy della figlia ma quest’anno, dopo la rottura tra Ambra Angiolini e Massiliano Allegri, Jolanda ha fatto parlare di sé attaccando pubblicamente Striscia la Notizia, che aveva realizzato un servizio umoristico sul fatto che sua madre fosse tornata single. Ambra Angiolini non ha svelato pubblicamente i motivi del suo addio a Massimiliano Allegri, ma è fuor di dubbio che per l’attrice si sia trattato di un particolarmente difficile.