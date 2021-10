Dopo l'insensato tapiro di Striscia, Ambra Angiolini ringrazia commossa su Radio Capital per l'ondata di affetto ricevuta

“Il mio senso di gratitudine non sbaglia, quello che mi sento di dire è grazie! Sto vedendo tanta bellezza”. Ambra Angiolini ringrazia commossa tutte le persone che le hanno manifestato la propria solidarietà dopo l’assurda consegna del Tapiro di Striscia La Notizia

Le polemiche per il Tapiro di Striscia ad Ambra Angiolini

Neanche si trattasse della vittoria della Nazionale di Calcio agl Europei, Ambra Angiolini ha unito l’Italia dei social (e non solo) in un coro unanime di disapprovazione nei confronti del servizio di Striscia La Notizia, dove le veniva consegnato un insensato Tapiro dopo la (ormai accertata) rottura del suo rapporto sentimentale con Massimiliano Allegri.

E quanto fosse assurda la consegna di questo Tapiro lo ha sottolineato con grazia ed estrema intelligenza la figlia dell’attrice, Jolanda Renga.

Il post su instagram di Jolanda è stato però solo l’inizio di una vera e propria ondata di solidarietà praticamente assoluta espressa sui social.

Dagli opinionisti alle colleghe di lavoro, senza parlare del mondo social, tutti si sono schierati contro la mentalità che sottende la consegna di quel Tapiro.

Ambra Angiolini ringrazia commossa per la solidarietà dopo la puntata di Striscia

Non si è trattato ” solo” di solidarietà e affetto ma anche di un generale attestato di stima della classe con la quale Ambra ha aputo tener testa alla consegna del Tapiro di Valerio Staffelli, sottolineando ancora di più quanto fosse lontana anni luce da una concezione della donna che qualcuno vorrebbe rappresentare.

Proprio per questo, con voce commossa, Ambra Angiolini ha voluto ringraziare tutti. Non con un post sui social ma dal microfono della trasmisssione che conduce su Radio Capital:

“Grazie per quello che sto vedendo. Vedere questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che evidentemente ora non riesce a farlo da sola è commovente” – ha detto durante la diretta della trasmissione “Le Mattine“. “Il mio senso di gratitudine non sbaglia, quello che mi sento di dire è grazie! Sto vedendo tanta bellezza”.