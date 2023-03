Ambra Angiolini e Andrea Bosca pizzicati insieme: il bacio non sfugge

Dopo la fine della relazione con Massimiliano Allegri, Ambra Angolini potrebbe avere un nuovo fidanzato. L’attrice è stata pizzicata in compagnia del collega Andrea Bosca e il bacio è stato immortalato.

Ambra Angiolini e Andrea Bosca pizzicati insieme

Il settimanale Diva & Donna ha pizzicato insieme Ambra Angiolini e Andrea Bosca. I due hanno trascorso qualche ora insieme tra baci, carezze e abbracci. Poi, l’attore ha accompagnato la collega in stazione e si sono separati.

Ambra e Andrea non confermano la relazione

Al momento, né Ambra e né tantomeno Andrea hanno commentato il gossip. E’ bene sottolineare che la Angiolini e Bosca hanno lavorato insieme alla serie tv Protezione Civile, prossimamente in onda. Pertanto, potrebbero avere una certa complicità anche per motivi lavorativi. Il bacio lontano dal set, però, resta tale.

Chi è Andrea Bosca?

Andrea Bosca è un attore molto apprezzato. Oltre al lavoro in teatro, suo grande amore, ha preso parte a titoli di successo, come: Carabinieri, La dama velata, I Medici, La porta rossa, Makari, Made in Italy. Inoltre, ha lavorato all’estero, dove è stato protagonista della serie tv americana Quantico, con attori del calibro di Priyanka Chopra. Prossimamente, come già sottolineato, lo vedremo in televisione con Protezione Civile, proprio affianco ad Ambra.