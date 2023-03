Ambra Angiolini e Andrea Bosca sono una coppia: la foto del bacio conferma

Ambra Angiolini e Andrea Bosca sono ufficialmente una coppia. I due sono stati pizzicati mentre si scambiano un bacio sulle labbra che non lascia spazio a dubbi.

Ambra Angiolini e Andrea Bosca sono una coppia

Il settimanale Chi ha pizzicato Ambra Angiolini e Andrea Bosca a Milano, in occasione della festa della donna. Rispetto alla precedente paparazzata, dove i due attori erano insieme ma non si scambiavano grandi effusioni, questa volta non ci sono dubbi: il bacio conferma una relazione in corso.

Ambra e Andrea a colazione con Jolanda

Ambra e Andrea sono stati beccati a Milano, mentre facevano colazione con la figlia di lei, Jolanda, nata dal matrimonio con Francesco Renga. Bosca, visto che è la festa della donna, omaggia madre e pargola con un bel mazzo di fiori. La famigliola allargata, finito il breve pasto, si divide. Ognuno va per la sua strada.

Dove si sono conosciuti Ambra e Andrea?

La Angiolini e Bosca si sono conosciuti qualche mese fa, sul set della fiction Protezione Civile, girata a Stromboli. Tra una scena e l’altra, la passione ha preso il sopravvento. Al momento, né Ambra e né tantomeno Andrea hanno confermato la relazione. Il bacio, in ogni modo, non lascia spazio a dubbi.