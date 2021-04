Ambra Angiolini e Francesco Renga, il botta e risposta social: “Punta sulla simpatia”

Ambra Angiolini ha spento 44 candeline: gli auguri dell'ex Francesco Renga.

Ambra Angiolini questa mattina ha spento quarantaquattro candeline. Un importante traguardo per l’attrice, che ha condiviso sui social network le emozioni vissute nel giorno del suo compleanno. Tantissimo affetto da parte dei migliaia di followers che la seguono, tramite like e commenti, nonché da parte di amici e familiari.

Non è passato inosservato quello dell’ex Francesco Renga.

Il post di Ambra Angiolini

“E poi ti svegli nel giorno del tuo compleanno e senza che nessuno ti abbia avvisato, scopri che da qui in avanti punterai tutto sulla facc… no ehm… sulle gamb…. no ehm…. sui glut… no ehm…. sull’intelligen.. no ehm…. SULLA DOLCEZZA! Inizio subito… “GRAZIE PER LA LEGGIADRIA DEL VOSTRO AMORE DI SETA E ROSE OVE RIPOSO DALLA MEZZANOTTE DI QUESTO LIETO GENETLIACO” troppo?”. Questo il simpatico post pubblicato da Ambra Angiolini nel giorno del suo quarantaquattresimo compleanno.

L’attrice si è mostrata acqua e sapone nella foto a corredo.

Innumerevoli i commenti ricevuti dai colleghi. “Vanno scalati almeno 14 anni dal registro! Auguri ragazza forte, sensibile, autentica!”. Le ha scritto con affetto Sandra Milo. Con lei anche grandi professionisti del mondo dello spettacolo come Cristina Chiabotto, Michelle Hunziker, Laura Pausini, Giorgia, Claudia Gerini, Luca Argentero e Cristiana Capotondi.

Gli auguri di Francesco Renga ad Ambra Angiolini

Ad augurare “buon compleanno” ad Ambra Angiolini anche Francesco Renga.

“Ahahahahahahahah sulla simpatia, punta sulla simpatia! Auguriiiiiiiiii“, ha commentato con grande sarcasmo l’ex compagno. I due sono stati insieme dal 2004 al 2015. Dalla loro relazione sono nati due figli: Jolanda e Leonardo. Seppure le loro vite abbiano preso direzioni diversi (adesso l’attrice è fidanzata da quattro anni con l’allenatore Massimiliano Allegri) i due sono rimasti in buoni rapporti, anche in virtù del ruolo di genitori che li lega. È così che molto spesso lo dimostrano ai loro fans attraverso i social network, come accaduto quest’oggi.