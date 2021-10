Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: i nuovi dettagli sul motivo della rottura

Emergono nuovi elementi sulla fine della storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: ecco come l'attrice avrebbe scoperto il presunto tradimento

La notizia della rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri resta all’apice del gossip di questi giorni. Il settimanale “Chi”, che per primo aveva parlato della fine della storia d’amore tra i due Vip durata 4 anni, ha aggiunto di recenti nuovi dettagli.

Nello specifico, è stato rivelato come l’attrice avrebbe scoperto il presunto tradimento dell’allenatore della Juve.

A scatenare accese polemiche è stata peraltro la consegna del Tapiro d’Oro di Valerio Staffelli ad Ambra Angiolini. Le legali dell’attrice hanno difatti accusato l’inviato di Striscia la Notizia di avere determinato “un’illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa”.

Allegri tradisce Ambra Angiolini ma il tapiro lo danno a lei perchè non sia mai far assumere ad un uomo le proprie responsabilità e smerdarlo

la colpa è sempre della donna, che è l’unica ad essere ridicolizzata senza motivo

eh ma not all men mi raccomando — Enya 🦁 ❱❱❱❱❱ (@SupportRossi46) October 14, 2021

Come Ambra avrebbe scoperto il tradimento di Allegri

Mentre il fatto rischia dunque di spostarsi in tribunale, il magazine di Alfonso Signorini ha per l’appunto aggiunto nuovi dettagli. Secondo quanto riportato da “Chi”, l’ex volto di Non è la Rai avrebbe trovato le prove del tradimento in auto.

Inoltre il giornale ritiene che il fatidico atto di infedeltà possa essere avvenuto mentre Ambra e sua figlia Jolanda stavano traslocando da Brescia a Milano.