Ambra Angiolini è tornata a Stromboli per aiutare gli isolani dopo l’alluvione

Ambra Angiolini ha mantenuto la promessa ed è tornata a Stromboli, per aiutare gli isolani dopo l’alluvione. Con lei l’ispettore di produzione della fiction Rai, Luca Palmentieri, e l’attore Andrea Bosco.

Stromboli è ferita e sta cercando di risorgere. Tutti avrebbero potuto fare di più. Dopo le polemiche per l’incendio scoppiato lo scorso maggio, Ambra ha mantenuto la promessa. Non si è tirata indietro e questa mattina è arrivata a Stromboli, per aiutare gli isolani dopo la violenta alluvione della scorsa settimana. Insieme a lei l’ispettore di produzione della fiction Rai, Luca Palmentieri, ma anche l’attore Andrea Bosca. L’attrice si è presentata in canottiera nera e jeans, in forma e bellissima come sempre, e ha preso in mano la pala e il secchio.

Ecco le immagini di Ambra che si sporca le mani (è il caso di dirlo) per ripulire Stromboli.

Gli isolani si aspettavano di più

Leonardo Utano, amministratore e promotore di “Vi racconto di Stromboli”, innamorato della sua isola, raccoglie le storie e le testimonianze degli strombolani.

“Nessuno è arrabbiato con Ambra Angiolini” ha dichiarato, spiegando che gli isolani si aspettavano qualcosa in più. “Siamo stati lasciati soli. Ambra è molto simpatica e l’abbiamo vista giocare con i nostri bambini nei giorni delle riprese. E ci aspettavamo, dunque, che grazie al suo potere mediatico ci aiutasse a fare qualcosa per la nostra comunità” ha dichiarato. La troupe è arrivata munita degli strumenti per ripulire l’isola e sta iniziando a lavorare.