Ambra Angiolini: “Mi diceva che ero grassa e ho iniziato a vomitare”

Ambra Angiolini, le dicevano che era "grassa" e così ha iniziato "a vomitare": la confessione spiazza i fan.

Ambra Angiolini ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era ancora una ragazzina. La sua vita è stata tutt’altro che semplice e le confessioni che ha fatto nel corso della sua carriera ne sono la prova.

Ha debuttato nel mondo dello spettacolo grazie a Non è la Rai, quando era ancora una ragazzina. Stiamo parlando di Ambra Angiolini che oggi è un’attrice e una conduttrice molto apprezzata. La sua esistenza, però, è stata tutt’altro che semplice. Ha avuto seri disturbi alimentari, che ha raccontato nel libro InFame e di cui ha parlato nel corso di un’ospitata a Michelle Impossible.

Il racconto a Michelle Impossible

Ospite di Michelle Hunziker, Ambra ne ha approfittato per parlare dei disturbi alimentari. L’attrice ha dichiarato:

“Ho fatto l’amore per la prima volta a 18 anni con l’uomo sbagliato. Mi diceva che ero grassa e che per rivederlo dovevo assolutamente dimagrire. Io, per farlo accadere presto, inizio a vomitare e divento bulimica. Oggi vomito ancora le persone sbagliate fuori dalla mia vita”.

Non solo i disturbi alimentari, anche gli attacchi inutili e le varie dicerie sul suo conto.

“Non mi hanno dato il lavoro perché si diceva che ero lesbica. Sono protetta dalla mia famiglia rainbow. (…) Non dovevano darmi il lavoro perché ero cagna non perché ero lesbica!“, ha confessato la Angiolini che, fortunatamente, è diventata famosa quando i social non esistevano.

Ambra e Michelle: solidarietà tra donne

L’ospitata di Ambra da Michelle ha dimostrato che la solidarietà tra donne è possibile. Alla confessione della Angiolini, la Hunziker ha replicato con una battuta utile a sdrammatizzare, ma perfetta per farla sentire meno sola.

La conduttrice svizzera ha esclamato: “Non ho fatto sesso per due anni a causa della setta“.