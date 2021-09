Ambra Angiolini: “I No-vax? Mi hanno augurato la morte”

Ambra Angiolini ha svelato di aver ricevuto insulti e minacce dai No-vax per il suo impegno in merito alla campagna vaccinale.

Ambra Angiolini è una testimonial della campagna vaccinale contro il Coronavirus e la vicenda le è costata insulti e minacce da parte di numerosi no-vax.

Ambra Angiolini contro i No vax

Come altre celebrità anche Ambra Angiolini è stata scelta come testimonial della campagna vaccinale contro il Coronavirus e più volte sui social la showgirl si è espressa sull’importanza di sottoporsi al vaccino anti-Covid.

Ambra Angiolini ha anche svelato che il suo impegno a sostegno della campagna vaccinale le sarebbe costato però insulti e minacce da parte dei No-vax: “Mi hanno insultato con ferocia inaudita, fino ad augurare la morte. Io e mia figlia abbiamo avuto il Covid, sono stata male anche dopo. Siamo tutti vaccinati, la famiglia, Max (Allegri, ndr), tutti. È troppo importante, spero che lo capiscano”. ha confessato Ambra Angiolini, che ha avuto sua figlia Jolanda insieme all’ex compagno Francesco Renga.

Ambra Angiolini vive a Brescia insieme ai suoi due figli. Il papà dei due bambini e la showgirl – separati ormai dal 2015 – hanno mantenuto buoni rapporti per il bene dei bambini e hanno deciso di restare a vivere vicini per consentire loro di stare il più possibile insieme ad entrambi.

Ambra Angiolini: l’emergenza Coronavirus

Nel pieno lockdown del 2020 per l’emergenza Coronavirus Ambra Angiolini ha lanciato appelli – così come altri vip – per far rispettare le misure di sicurezza e cercare di contenere il numero di contagi.

La showgirl abita a Brescia da moltissimi anni e come lei anche il suo ex compagno, Francesco Renga, ha invitato i suoi fan a fare donazioni per gli ospedali della città. Ambra Angiolini oggi è legata all’ad Massimiliano Allegri.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: la vita privata

Da circa 2 anni la showgirl è legata sentimentalmente a Massimiliano Allegri. Per diverso tempo si è vociferato che i due fossero intenzionati a convolare a nozze mentre di recente sono circolate voci ed indiscrezioni in merito ad una loro presunta crisi.

Ambra Angiolini ha preferito non replicare alle voci in circolazione e ha sempre continuato a vivere la sua vita privata con il massimo riserbo. Nonostante la liaison con Allegri la showgirl è estremamente concentrata sulla crescita dei suoi due figli, Jolanda e Leonardo, rimasti a vivere con lei dopo la sua separazione da Massimiliano Allegri.