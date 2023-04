Ambra Angiolini, il nuovo tatuaggio: "La mia rinascita dopo le ferite"

Ambra Angiolini ha mostrato ai fan dei social il suo nuovo tatuaggio e ha svelato loro il suo significato.

Ambra Angiolini: il tatuaggio

Ambra Angiolini si è fatta tatuare tre splendide farfalle e ha svelato ai fan che il significato dell’immagine sarebbe la sua rinascita personale: “Il 20 febbraio del 2016 ,in un momento di vita abbastanza “acido”, ho postato su questa pagina la promessa che mi ero fatta. L’avevo riassunta in un verso di Alda Merini “ Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere“(Alda Merini) … sono uscite”, ha scritto l’attrice, che oggi sembra aver trovato la felicità accanto al collega attore Andrea Bosca.

Quella con l’attore rappresenterebbe per Ambra Angiolini la prima storia importante dopo la sua dolorosa separazione con Massimiliano Allegri, avvenuta nel 2021. Precedentemente l’attrice è stata legata a Francesco Renga, padre dei suoi due figli (Jolanda e Leonardo). Non è dato sapere se il tatuaggio dell’attrice si riferisca al periodo vissuto a seguito dalla separazione dal padre dei suoi figli, ma lei stessa ha ammesso di ritenere la vicenda il suo “più grande fallimento”. Oggi lei e Renga sono riusciti a mantenere un rapporto d’amicizia per il bene dei loro due figli.