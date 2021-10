Ambra Angiolini in lutto: la predita improvvisa che ha sconvolto l’attrice romana

Ambra Angiolini sembra non avere pace: dopo la rottura con Massimiliano Allegri, ecco che ora l'attrice è stata scossa da un improvviso lutto

Nelle ultime settimane Ambra Angiolini è stata spesso al centro del gossip. La notizia più eclatante è stata ovviamente la fine della relazione con Massimiliano Allegri, arrivata poco dopo l’avvio della convivenza della coppia in quel di Milano. Come se tutto ciò non fosse già difficile da digerire, ecco che nelle scorse ore un altro trauma ha spezzato il cuore dell’attrice romana.

Ambra Angiolini: il post pieno di commozione

Sul profilo Instagram dell’ex volto di Non è la Rai è infatti apparso un post davvero struggente. In esso Ambra ha voluto salutare per l’ultima volta una persona a lei molto cara. Si tratta di un addio dato a un’amica e collega, con la quale l’ex moglie di Francesco Renga ha avuto modo di condividere diverse esperienze lavorative. Il messaggio scritto e condiviso sui social da Ambra Angiolini è rivolto dunque nello specifico a Ludovica Modugno, nota attrice e anche doppiatrice capitolina, che ha prestato la voce a star del cinema del calibro di Maryl Streep ed Emma Thompson.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

La scomparsa di Ludovica Modugno è ha colpito profondamente non solo Ambra Angiolini, ma l’interno mondo dello spettacolo e del cinema. Nel messaggio di addio rivolto alla professionista, l’attrice le ha augurato di continuare a volare, come ha sempre fatto anche sulla terra.

E’ morta ieri a Roma Ludovica Modugno, doppiatrice di tantissimo grande cinema degli ultimi quarant’anni. E’ sua, per esempio, la voce della protagonista della scena clou di un film magnifico: l’avvocato Emma Thompson in “Nel nome del padre”. pic.twitter.com/o5V5hHd8IB — Giuseppe Pastore (@gippu1) October 27, 2021