Ambra Angiolini ha postato sui social una foto dove è ritratta in reggiseno e ha fatto il pieno di like tra i fan che l’hanno lodata per i suoi addominali scolpiti e per la sua bellezza mozzafiato.

Ambra Angiolini in reggiseno: la foto

Ambra Angiolini è più bella e radiosa che mai e sui social, incurante dei giudizi altrui, ha postato una foto in reggiseno dove ha messo in mostra il suo fisico scolpito. In tanti le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria bellezza e per i suoi addominali, mentre l’attrice nella didascalia all’immagine ha scritto: “41 gradi all’Ambra” e negli hashtag: “haters loves me, lovers hates me”

Da alcuni mesi si vocifera che sia presente un nuovo amore nella vita di Ambra Angiolini, ma al momento non è dato sapere di chi si tratterebbe.

Ambra Angiolini: i disturbi alimentari

Oggi l’attrice sembra comunque aver ritrovato la serenità dopo la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri e dopo le insicurezze di cui lei stesssa ha ammesso di aver sofferto in passato. L’attrice avrebbe sofferto anche di disturbi alimentari, e a tal proposito lei stessa ha ammesso:

“Sono stata affetta da bulimia, la mia è stata una storia di amore e odio con il cibo di circa 12 anni.

Ho imparato a conoscermi e a trasformare un disagio in voglia di vita. Ma è possibile solo se si decide di affrontare un percorso, che parte da una consapevolezza. Prima riconoscere di essere malati. Poi rendersi conto di aver bisogno di aiuto. Come terza tappa io mi sono chiesta “dove vado?“. È difficile gestire una malattia come questa, un cancro dell’anima: non c’è una lastra, un esame del sangue per diagnosticarlo”, ha ammesso.