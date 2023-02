Ambra Angiolini, la dedica inaspettata: "Sei la parte migliore di me"

Ambra Angiolini uscita allo scopeto con la sua nuova migliore amica, Asia Agento, che avrebbe conosciuto solo di recente durante alcune riprese su un set.

Ambra Angiolini: la dedica a Asia Argento

Ambra Angiolini e Asia Argento sono diventate grandi amiche e in queste ore le due si sono scambiate alcune tenere e affettuose dediche via social. Ambra Angiolini in particolare ha scritto: “A.A. & A.A. Lei è tutti i viaggi che non ho fatto e tutto quello che non è accaduto, tutto il talento che non ho, tutta la fragilità che combatto e… viceversa”. Asia Argento invece ha risposto:

“È incredibile averti incontrata solo ora.

Dopo una vita passata ad ammirarti, a sentire i paragoni degli altri su di noi. Tu la teenager birichina, io quella ribelle! Forse è vero che siamo speculari, ed io ti vedo come la parte migliore di me, quella più forte, quella più saggia. Mi sembra di conoscerti da sempre, ma sono grata di averti incontrata in questo momento della vita. Sei preziosa e ti tengo stretta. I love you A.A.”

Secondo i rumor in circolazione le due sarebbero protagoniste di una serie prossimamente in uscita ma, al momento, sulla questione non sono emersi particolari.

In tanti via social hanno lodato le foto delle loro due beniamine che, a quanto pare, hanno scoperto di avere una grande affinità anche al di fuori del set. L’amicizia tra le due è destinata a durare?