Ambra Angiolini, la rottura da Allegri: “Ci si allontana da chi non c’è mai stato”

Dopo oltre 4 anni d’amore Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono detti addio. L’attrice ha rotto il silenzio dopo che la notizia è diventata di dominio pubblico.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: la rottura

La storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è giunta al termine e, a quanto pare, non nel migliore dei modi.

Secondo indiscrezioni l’attrice avrebbe subito un tradimento e lei stessa ha rotto il silenzio sulla questione affermando:

“Forse c’è tempo solo per una citazione, non per una poesia, perché ormai è tardi. Però secondo me, a chiusura, questa cosa che ho sul telefono da un po’ ci sta. Dice: ‘Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone, che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state.

Si chiama giorno zero, perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce sconfitta’”, ha dichiarato.

Ambra Angiolini e il tapiro: le polemiche

La notizia della sua rottura con Allegri è stata accompagnata da una valanga di polemiche per via del tapiro d’oro che, Valerio Staffelli, ha consegnato a lei in seguito alla rottura. In tanti – e soprattutto tante attrici, colleghe e donne famose – hanno mostrato la loro solidarietà verso Ambra Angiolini trovando il gesto dell’inviato di Striscia a dir poco di cattivo gusto.

“Sono profondamente infastidita e addolorata dal servizio di ieri sera.

C’è una differenza sostanziale tra satira e cattivo gusto”, ha dichiarato ad esempio Laura Chiatti, e ancora: “Essere un personaggio pubblico consiste nell’essere esposti al giudizio altrui, ma non dà a nessuno il diritto di poter offendere, insultare o deridere ciò che non ha nulla a che vedere con l’aspetto professionale e che fa parte di una sfera privata che va tutelata sempre sopra a ogni cosa”.

Ambra Angiolini: la figlia

Anche la figlia di Ambra Angiolini aveva preso le sue parti dopo la questione del tapiro per la rottura da Massimiliano Allegri. Jolanda – questo il nome della figlia 17enne avuta da Ambra Angiolini e Francesco Renga – ha tuonato sui social:

“Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita? Ed anche se, quella persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile? (…) La sofferenza delle altre persone, non mi diverte”, ha scritto la 17enne.