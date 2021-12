Ambra Angiolini mostra gli addominali con top trasparente e pantaloni in pizzo

Ambra Angiolini ha completamente stravolto il suo look, mostrando una versione di se stessa molto più sensuale e sicuramente più dark. Ma solo al cine

Ambra Angiolini ha completamente stravolto il suo look, mostrando una versione di se stessa molto più sensuale e sicuramente più dark. Ma solo al cinema, nel suo nuovo film.

Ambra Angiolini e il suo nuovo look

Ambra Angiolini così sicuramente non l’avete mai vista.

L’attrice ha completamente stravolto il suo look, anche se solo per il cinema. In alcune immagini è apparsa con un trucco molto marcato, un top sopra l’ombelico e con il corpo ricoperto di glitter. Ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi fan. L’attrice ha postato delle foto su Instagram per mostrare alcune scene del film La notte più lunga dell’anno di Simone Aleandri, dove recita. Con quelle foto ha conquistato tutti.

Ambra Angiolini, look vedo non vedo su Instagram

L’attrice torna al cinema in un ruolo molto più dark rispetto ai soliti, come si capisce perfettamente dal suo look. Ha avuto un grande successo anche nel film Per tutta la vita, dove sfoggiava un abito da sposa anticonformista con giacca e pantaloni. Nelle nuove immagini Ambra Angiolini balla tra la folla, mettendo in mostra i suoi addominali con un top molto corto e aderente, che lascia intravedere il reggisenio grazie al tessuto trasparente.

Indossa anche dei pantaloni di pizzo nero, per un look vedo non vedo davvero perfetto.

Ambra Angiolini: “Quando il cinema ti chiede di diventare Luce”

Il make up molto calcato, con ombretto scuro sugli occhi, rossetto e smalto blu, rende il suo look ancora più dark. I brillantini sul corpo la fanno brillare ancora di più sotto le luci al neon di un club. Una trasformazione sicuramente impegnativa. “Quando il cinema ti chiede di diventare Luce, quando sei disposta a sentire tutto, correndo qualche rischio…” ha scritto l’attrice.

Non si tratta di un cambio di look definitivo, ma semplicemente per un film, che dimostra che l’attrice sa vestire qualsiasi ruolo.