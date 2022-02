Ambra Angiolini si è sottoposta ad un intervento chirurgico: l’annuncio social

L'amatissima attrice Ambra Angiolini si è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico: ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ambra Angiolini vanta una curriculum di tutto rispetto nel mondo dello spettacolo, tanto che è possibile definirla come un’artista poliedrica, che nel corso della sua brillante carriera fino ad oggi è stata attrice, conduttrice televisiva e anche conduttrice radiofonica.

Di recente, Ambra ha rivelato ai suoi fan sui social di essersi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

Ecco cosa le è accaduto nello specifico.

Ambra Angiolini si è sottoposta ad un intervento: la rivelazione sui social

L’amatissima Ambra Angiolini ha di recente rivelato ai propri ammiratori e seguaci sui social di essersi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, che ha deciso di intraprendere per risolvere alcune problematiche oculari.

Grazie a quest’operazione di chirurgia refrattiva, Ambra ha definitivamente risolto i problemi agli occhi e adesso potrà addirittura dire addio agli occhiali da vista, che spesso le abbiamo visto indossare.

L’intervento è stato effettuato a Genova, presso la Eye Laser, una clinica altamente specializzata nell’utilizzo del laser per curare alcune patologie oculari.

Il ringraziamento di Ambra al medico che l’ha operata

Proprio sui suoi profili social personali, Ambra di recente ha pubblicato una foto che la ritrae accanto al medico che si è occupato del suo intervento chirurgico agli occhi e a corredo di questo scatto la Angiolini ha scritto alcune parole di ringraziamento per il Dottore:

“Grazie Marco, sono tornata a vedere bene. In ogni senso”.

Ambra giudice di Drage Race Italia: ecco quando

L’operazione di Ambra è perfettamente riuscita e i suoi fan potranno presto vederla in tv, in particolare l’attrice sarà una giudice all’interno dell’ultima puntata di Drag Race Italia, che andrà in onda nella prima serata di domenica 13 febbraio 2022 su Real Time.

Ecco come ha commentato la Angiolini l’esperienza che si appresta a vivere a Drag Race Italia: