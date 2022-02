Ambra Lombardo asfalta Kikò Nalli: “Cancellata? Messaggi di fumo”

Ambra Lombardo ha scagliato una frecciatina infuocata contro il suo ex, Kikò Nalli.

Dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Lorenzo Cascino, Ambra Lombardo ha scagliato una frecciatina infuocata contro il suo ex, Kikò Nalli.

Ambra Lombardo contro Kikò Nalli

Nei giorni scorsi Ambra Lombardo ha annunciato di aver ricevuto la fatidica proposta dal fidanzato, Lorenzo Cascino, e il suo ex compagno Kikò Nalli – interrogato a tal proposito – aveva affermato di non voler più sentire parlare di lei e di considerarla “cancellata” dalla sua vita.

La professoressa ha replicato via social con una stories infuocata:

“Cancellata? Cit.? Ma se sono stata implorata in tutte le lingue e le salse per mesi, con messaggi, chiamate, videochiamate, mail, lettere, messaggi di fumo, poste sotto casa a Milano e in Sicilia…”, ha tuonato via social, e ancora: “Un consiglio a tutti gli uomini che non sanno accettare la fine di una storia: non vi rende maschi calunniare e malignare su una ex.

Vi rende maschi sapervi congedare da chi non vi ama più, con decoro, eleganza e dignità”.

Le parole di Kikò

Kikò Nalli – che oggi sarebbe single – aveva affermato di non essere più intenzionato a parlare pubblicamente della storia naufragata con la professorella e modella che aveva conosciuto al GF Vip. “Non voglio nemmeno sapere dove sia. Sono uno che quando cancella una storia d’amore lo fa in maniera definitiva”, aveva dichiarato l’ex marito di Tina Cipollari.

I due in seguito alla loro rottura si sono scagliati diverse frecciatine e recriminazioni e Ambra Lombardo ha anche affermato che, secondo lei, Kikò sarebbe stato ancora innamorato della sua ex moglie.