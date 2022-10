Ambra Lombardo, il dramma e lo sfogo: una sua amica è morta suicida

Ambra Lombardo si è sfogata via social per la scomparsa di una sua amica che avrebbe deciso di togliersi la vita.

Ambra Lombardo: l’amica scomparsa

Ambra Lombardo si è sfogata via social per la scomparsa di una sua cara amica che avrebbe deciso di togliersi la vita nei giorni scorsi.

Nel suo lungo messaggio via social l’ex professoressa del GF Vip si è scagliata contro i social e un mondo fatto di “apparenze” che, forse, hanno indotto la sua amica verso una profonda depressione che le è costata la vita.

“Ti auguro la pace e la luce che non hai saputo trovare in questo mondo caotico, superficiale, buio, di falsi miti, falsi superuomini, falsi felici. Ciao Sandra! Rip! I nostri pensieri sono a te.

Il nostro cuore è spezzato. Ieri è arrivata la notizia di un’amica che si è tolta la vita. (…) Allo sconcerto e al silenzio di rispetto dovuto a chi resta, sono seguiti i perché. Perché la via del non ritorno? Cos’ha questo mondo che non funziona più? che non piace più, che ammala l’anima e persuade a scelte tanto definitive? Non demonizzo i social, perché a niente è nessuno è data la responsabilità della nostra felicità o infelicità.

(…) I media, in questa deriva emotiva, un ruolo lo hanno eccome! Perché in troppi oggi finiscono per rifuggire la vita che hanno, cercandone, vivendone, mitizzandone, idealizzandone altre sui social”, ha scritto Ambra Lombardo nel suo sfogo via social.

In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso le loro condoglianze per la sua amica scomparsa e hanno ammesso di essere d’accordo con quanto da lei affermato. Sulla vicenda al momento non sono emersi ulteriori sviluppi e in tanti si chiedono se l’ex volto del GF Vip tornerà a parlare dell’argomento.