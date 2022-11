Ambra Lombardo stronca Emma: "Disfattismo sterile!"

Ambra Lombardo si è scagliata contro Emma Marrone per alcune osservazioni da lei fatte nella sua ultima intervista.

L’ex professoressa del GF Vip Ambra Lombardo ha replicato contro un’affermazione fatta da Emma Marrone nella sua ultima intervista.

Ambra Lombardo contro Emma Marrone

Nella sua ultime intervista per Vanity Fair Emma Marrone aveva risposto agli insulti degli haters affermando che l’Italia fosse un “paese di ignoranti”. L’ex professoressa del GF Vip Ambra Lombardo ha deciso di replicare a quanto detto dalla cantante specificando che moltissimi giovani in Italia avrebbero una preparazione che in altri paesi neanche si sognerebbero:

“Quanto disfattismo sterile! Insultare non è abitudine di tutti e non è necessariamente espressione di ignoranza tout court! Senz’altro la rabbia sociale racconta la scontentezza di un paese mal governato e corrotto!”, ha dichiarato l’ex fidanzata di Kikò Nalli nelle sue stories, e ancora: “Un paese di tanti ragazzi, ma proprio tanti Emma, che hanno studiato (più di te chissà!) laureati, dotati e di talento, costretti ai lavori più modesti e a snaturare attitudini e inclinazioni per sbarcare il lunario! Altro che ignoranti! E a quelli un po’ di indignazione bisogna pur concederla!”.

In molti tra i fan di Emma hanno osservato che quella fatta dalla cantante fosse una generalizzazione rivolta in particolare ai leoni da tastiera e che probabilmente Ambra Lombardo ha frainteso il senso del discorso. In tanti si chiedono comunque se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Emma Marrone replicherà alle sue parole.