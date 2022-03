Ambra Pavanello morta a 41 anni per un malore al lavoro: lascia due gemelline

Addio ad Ambra Pavanello, donna di 41 anni morta sul posto di lavoro a causa di un malore improvviso: lascia due figlie gemelle.

Tragedia a Stienta, comune in provincia di Rovigo, dove Ambra Pavanello è morta a 41 anni a causa di un malore improvviso accusato mentre era a lavoro: inutile ogni intervento dei soccorritori per cercare di rianimarla.

Ambra Pavanello morta

Il dramma si è consumato nella mattinata di lunedì 28 febbraio 2022 presso un’azienda che si occupa di manutenzioni per l’autostrada.

Secondo quanto ricostruito, la donna stava lavorando quando all’improvviso ha iniziato a non sentirsi bene e si è accasciata al suolo davanti al colleghi. Costoro hanno immediatamente lanciato l’allarme ai sanitari del 118 tentando, mentre ne aspettavano l’arrivo, di fornire alla vittima un primo soccorso.

Purtroppo però gli operatori, intervenuti in urgenza con un’ambulanza e un’automedica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Stando a quanto appreso si sarebbe trattato di una morte naturale anche se non è escluso che la magistratura disponga un’autopsia per chiarire le reali cause della scomparsa.

Ambra Pavanello morta: chi era

Originaria di Fiesso Umbertiano, Ambra risiedeva a Gaiba con il marito da cui aveva avuto due gemelline. Operante in un’azienda della zona, i Carabinieri dovranno far luce su quanto successo dopo aver effettuato i rilievi sul posto in cui è avvenuta la tragedia.

In lutto tutta la comunità rodigina, stretta intorno alla famiglia della donna.