Ambulanza di Croce San Pio investe poliziotto e fugge: era senza assicurazione

Napoli, ambulanza di Croce San Pio investe un poliziotto e poi si dà alla fuga per evitare i controlli: era sprovvista di Rca e carta di circolazione.

Ambulanza di Croce San Pio investe un poliziotto e scappa all’Arenella: era senza assicurazione.

Ambulanza di Croce San Pio investe poliziotto

Un’ambulanza della cooperativa Croce San Pio ha investito un agente di polizia tentando la fuga, per poi essere bloccata poco dopo: era sprovvista di Rca e carta di circolazione.

È successo nella mattinata di martedì 25 maggio, a Napoli, in Zona Ospedaliera.

Ambulanza investe poliziotto: la vicenda

L’autista dell’ambulanza che ha investito un agente della Polizia di Stato ha tentato la fuga perché voleva evitare un controllo. Il motivo? Il mezzo, in uso alla cooperativa Croce San Pio, non era assicurato ed era anche sprovvisto della carta di circolazione. L’ambulanza è stata sottoposta a sequestro, mentre l’uomo è stato denunciato, sanzionato e gli è stata anche ritirata la patente.

Ambulanza investe poliziotto: l’inseguimento

L’inseguimento è partito da via Cavone delle Noci a Scudillo, nella zona ospedaliera, zona Colli Aminei. I poliziotti del commissariato Arenella, in giro per il pattugliamento del territorio, vedendo un’anziana a bordo di un’auto in panne si erano fermati per aiutarla. All’arrivo dell’ambulanza, però, questa non si è fermata, nonostante l’alt dei poliziotti. L’autista, dopo aver travolto uno di essi, ha tentato di scappare.

Gli agenti hanno inseguito il mezzo di soccorso e lo hanno bloccato in via Pietravalle. Controllando la documentazione, hanno appurato che l’ambulanza non aveva Rca e carta di circolazione e l’hanno sottoposta a sequestro. L’autista, 52enne napoletano, ha rimediato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ed omissione di soccorso.

Inoltre, gli sono state contestate due violazioni al codice della strada per mancanza di documenti di circolazione e per la velocità non commisurata a cui stava procedendo. Il poliziotto, refertato in ospedale, non è in gravi condizioni e riporta solo traumi a un piede.

La cooperativa Croce San Pio

“Non è la prima volta che le forze dell’ordine sequestrano un loro mezzo di soccorso”, si legge in Fanpage.it. L’ultima volta, agli inizi di maggio, la Polizia Municipale ha controllato un’ambulanza che era nei pressi dell’Ospedale del Mare di Ponticelli: si scoprì che il mezzo non era autorizzato e risultò anche già sottoposto a fermo amministrativo in conseguenza di una precedente operazione.