Ambulanza si ribalta dopo lo scontro con un'auto: un ferito

Via della Bufalotta (Roma).

Ambulanza si scontra con un’auto e si ribalta. È successo a Roma Nord, zona Talenti, intorno alle ore 22 di martedì 23 novembre. L’automobilista ha riportato delle ferite ed è stato trasportato in ospedale dai soccorsi.

All’incrocio con via Fucini

L’impatto è avvenuto allo sbocco di Via Renato Fucini su Via della Bufalotta, nel III municipio Montesacro. Dopo l’allarme, sono prontamente intervenuti sul posto gli agenti del gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale.

Fortunatamente, sul mezzo di soccorso non erano presenti pazienti: i due operatori a bordo sono illesi. Meno bene per il 33enne alla guida della Volkswagen Polo che, rimasto ferito, è stato trasportato dagli operatori del 118 al presidio ospedaliero Fatebenefratelli sull’Isola Tiberina.

La dinamica dell’incidente

Nessun ferito grave, per fortuna. Le strade percorse dai due mezzi prima dell’impatto sono spesso luogo di rischio per il traffico della capitale, poiché non è sempre ben visibile l’immissione su via della Bufalotta da parte delle vetture provenienti da via Renato Fucini, una piccola strada residenziale.

Svolti i rilievi scientifici, gli agenti della municipale stanno terminando gli accertamenti sulla dinamica che ha portato all’incidente, così da valutare poi il carico della colpa su ciascuno dei due conducenti.