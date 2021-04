Ambulanza si ribalta dopo un incidente mentre portava un bambino in ospedale: 4 feriti

Quattro persone sono rimaste ferite a Roma in un incidente stradale che ha coinvolto un'ambulanza mentre stava trasportando un bambino in ospedale.

Attimi di panico a Roma, dove nella mattinata del 22 aprile quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un’ambulanza diretta in ospedale. Secondo le ricostruzioni, il mezzo di soccorso stava percorrendo a sirene spiegate la via Cristoforo Colombo (nella zona dell’ex Fiera di Roma), quando per cause ancora da determinare si è schiantato contro un’automobile presente sulla carreggiata.

L’ambulanza stava peraltro trasportando un bambino, che è stato successivamente preso in consegna dagli operatori del 118 arrivato sul luogo dell’incidente.

Roma, ambulanza si ribalta in un incidente: 4 feriti

Subito dopo lo schianto, avvenuto intorno alle ore 11:45, l’ambulanza si è ribaltata contro la corsia centrale della via, mentre l’altro veicolo è finito sul marciapiede della corsia laterale. Stando a quanto appreso, il mezzo di soccorso – privato e non appartenente all’Ares 118 – stava trasportando un minore presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma per la somministrazione di una terapia.

Sul posto sono immediatamente giunti gli operatori sanitari del 118, che hanno caricato il bambino e la madre sulla loro ambulanza e li hanno trasportati all’ospedale Bambin Gesù. Feriti anche altre tre persone, il conducente dell’automobile e i due operatori sanitai presenti sull’ambulanza, che sono stati trasportati in codice rosso presso gli ospedali San Camillo, Sant’Eugenio e San Giovanni.

Fortunatamente però nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche doverse pattuglie della Polizia locale del Gruppo Tintoretto, che hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso e a chiudere al traffico la strada per permettere la rimozione dei veicoli incidentati. La viabilità è stata temporaneamente interrotta lungo la carreggiata laterale della via Cristoforo Colombo, tra via Accademia degli Agiati e via dei Georgofili.