AmCham, Davide Oldani: cibo unisce persone, può salvare il mondo

Milano, 7 dic. (askanews) – Il cibo può salvare il mondo? Parola allo chef stellato Davide Oldani che ha firmato il menu dell’evento milanese organizzato dall’American Chamber of Commerce in Italy: la sedicesima edizione del suo tradizionale “Transatlantic Award Gala Dinner”.

“Che cosa può fare il cibo per il mondo? Può salvare il mondo. Se solo trattassimo bene la Terra, le relazioni comincerebbero a essere diverse. Virginia Woolf diceva “Non si può pensare bene,amare bene, dormire bene, – aggiungo lavorare bene – se non si è mangiato bene”.

Pienamente d’accordo su questa cosa per cui credo che il cibo fatto nella maniera più corretta possa unire le persone non allontanarle. Dopotutto se ci pensiamo, il più delle cose più importanti al mondo, le decisioni più belle, le cose da discutere più importanti vengono discusse a tavola. Ci sarà un motivo. Per cui vedo cibo = unione tra le persone”.