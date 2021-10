Amedeo Goria si è scagliato contro la sua fidanzata, Vera Miales, colpevole secondo lui di essersi rivolta in malo modo a sua figlia Guenda.

Amedeo Goria contro Vera Miales

L’amore tra Amedeo Goria e Vera Milaes sembra essersi incrinato e, una volta uscito dalla casa del GF Vip, l’ex marito di Maria Teresa Ruta si è scagliato contro la giovane modella, colpevole di aver avuto da ridire su alcuni atteggiamenti di sua figlia Guenda.

“Dopo quasi due mesi abbiamo passato bene due giorni. Stamattina ho avuto una nuova brutta sorpresa. Mi è arrivata l’intervista che ha rilasciato Vera, in cui c’è un attacco a Guenda di lasciarci stare. Dopo il chiarimento di venerdì mi auguro che sia antecedente”, ha dichiarato Amedeo Goria, e ancora: “Sono rimasto francamente spiazzato e spero che lei possa ammettere che sia stata fatta prima questa intervista”.

Amedeo Goria e Vera Miales: la presunta gravidanza

La modella legata ad Amedeo Goria è finita al centro di una bufera perché, difronte alle ipotesi di una sua presunta gravidanza, aveva dato adito alla notizia senza preoccuparsi di smentirla. Sulla vicenda si è espresso anche Amedeo Goria, che per tale ragione se la sarebbe presa con la produzione del programma: “La notizia della gravidanza? Sono rimasto incredulo di fronte ad una notizia imprevista. Ero arrabbiato con la produzione del Grande Fratello Vip perché in quei tre giorni non avevo poi ricevuto altre notizie.

Loro mi hanno tenuto sulle spine e li capisco perché comunque fa parte del gioco”, ha dichiarato.

Amedeo Goria: lo sfogo in diretta

In diretta tv a Pomeriggio Cinque il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha provato a mediare tra Amedeo e Vera MIales, ma tra i due a quanto pare hanno continuato a volare stracci. “Confermo che l’intervista è stata fatta prima del chiarimento. Vera è stata diretta: ‘Io lo amo, penso di essere amata.

E quindi Guenda non deve intromettersi'”, ha dichiarato Alessi, mentre Amedeo Goria è tornato a replicare: “Se attacca Guenda e Maria Teresa Ruta, no. Loro per me vengono prima di tutti. Altrimenti si predica bene e si razzola male”. I due troveranno il modo di chiarire? Al momento sulla questione tutto tace e i fan sono in attesa di saperne di più.