Amedeo Goria e Vera Miales 31 anni di differenza... ma non sembra. In una intervista il giornalista conferma sua voracità al letto e tendenza a tradire

Amedeo Goria e Vera Miales, come dire 31 anni di differenza… ma non sembra. Non sembra perché il giornalista sportivo ed ex marito di Maria Teresa Ruta parla della sua nuova relazione con toni quasi adolescenziali che lasciando intendere molto di come stia andando con la 36enne influencer.

Il sunto è che quei tre decenni e passa di differenza non sarebbero affatto di intralcio alla relazione, sotto nessun punto di vista. Goria lo ha chiaramente detto nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, intervista improntata al più chiato dei trend “gossippari” dove la temperatura di una coppia appena formatasi passa inevitabilmente (anche) per le faccende di talamo.

Amedeo Goria e Vera Miales 31 anni di differenza: “Tra noi grande attrazione”

Faccende su cui il giornalista televisivo non ha affatto glissato, anzi, ha rilanciato approfittando per farsi anche uno spottone ormonale con il quale nei giorni scorsi aveva soavemente informato il pubblico del numero di cimenti di alcova con la sua nuova fiamma: “Tra noi c’è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l’amore cinque volte in un solo giorno. Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità”.

Insomma, se Goria vede una donna e quella donna lo attrae lui avverte “l’impulso di conquistarla e sedurla”.

Amedeo Goria e Vera Miales, chi è la donna del giornalista

Ma chi è Vera Miales, la donna che ha rimesso Goria in asse con una virilità che lui dice di non aver mai perso? È una influencer e modella originaria della Moldavia. Vera oggi vive a Milano, ha un “pacchetto” fan sui social di tutto rispetto, da oltre 11mila unità ed è anche un’aspirante madre. Lo ha confermato Amedeo Goria, che però ha anche glissato sul tema. Perché? Perché Goria di figli ne ha già due, avuti dal matrimonio con Maria Teresa Ruta e per ora non ha una nuova paternità nella sua hit dei sogni. Ecco un frame delle dichiarazioni del giornalista sul tema: “Vera pensava di essere rimasta incinta ma non era così”.

Amedeo Goria e Vera Miales: guai a parlare di fedeltà

E poi: “Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso”. Cassato l’argomento figliolanza, Goria ha poi messo l’accento su un’altra faccenda delicata: se quello che Vera cerca da lui è la fedeltà farebbe meglio a cercarsi un altro uomo, perché lui proprio non ci riesce a non tradire: “Toglietemi tutto ma non la possibilità di tradire!”. Insomma, un patti chiari-amicizia lunga che pare occhieggiare ad una “contrattualità” di rapporto in cui ciascuno prende dall’altro il meglio che l’attimo fuggente offre, il tutto con il mantra – a dire il vero un po’ stucchevole – per cui in amore sia possibile trovare “altre forme di complicità”. Contenti loro, contenti tutti.