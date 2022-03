Amedeo Goria e Vera Miales dicono no alle nozze: “Ha bisogno di un uomo più giovane”

Amadeo Goria ha spiegato perché non ha intenzione di sposare Vera Miales.

Amedeo Goria ha smentito con fermezza le voci in circolazione in merito alle sue presunte e imminenti nozze con la modella Vera Miales.

I due fanno coppia fissa da circa 2 anni, ma l’ex marito di Maria Teresa Ruta non ha mai fatto segreto di essere incline al tradimento. Per quanto riguarda i fiori d’arancio, Goria ha dichiarato che, a suo avviso, Vera Miales avrebbe bisogno di trovare un uomo più giovane di lui.

“Non c’è alcun matrimonio in vista, anche perché ho già dato abbastanza e non sempre col matrimonio mi esalto, penso che Maria Teresa lo sa”, ha confessato replicato all’ex moglie, che lo ha criticato per la sua unione con la modella, e ancora: “Lei adesso ha un compagno di viaggio che è Nicolò, che è un bravissimo ragazzo.

Forse per Vera è più adatto un uomo più giovane di me, le voglio così bene che non voglio negarle niente. Se lei mi dicesse ‘Voglio farmi la mia felicità, voglio avere tre figli con un uomo più giovane’, io lo accetterei”.

Il matrimonio di Guenda Goria

Chi invece convolerà presto a nozze è Guenda Goria, la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta che sembra aver ritrovato la serenità accanto a Mirko Gancitano.

In tanti tra i loro fan sono in attesa di saperne di più sui loro attesissimi fiori d’arancio.