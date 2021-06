Amedeo Goria: ecco quante volte fa l’amore con la fidanzata Vera

Nel corso di una recente intervista, Amedeo Goria ha svelato i numeri della passione con la fidanzata modella Vera Miales

La storia d’amore fra Amedeo Goria e la splendida modella moldava Vera Miales sembra procedere alla grande. La consistente differenza d’età – lui 67 anni, lei 36 – non sembra scalfire la coppia, ma al contrario rafforzarla nella passione quotidiana. Tra il giornalista romano e l’influencer con il pallino per la recitazione la libidine è difatti alle stelle, come confermato dall’ex marito di Maria Teresa Ruta nel corso di una recente intervista al settimanale “Nuovo”.

Amedeo Goria snocciola i “numeri” con Vera Miales

Amedeo Goria ha dunque spiegato come con Vera ci sia una fortissima attrazione che li porta a fare l’amore anche fino a 5 volte al giorno. Senza alcun aiutino, il padre di Guenda Goria ha tenuto a precisare di potersi ritenere fortunato “perché l’età non ha intaccato la mia virilità”. Il cronista sportivo ha inoltre dichiarato che la Miales è una ragazza in gamba, che non vive di sola apparenza.

Oltre a posare come fotomodella, si alza infatti ogni mattina alle 6 per andare a lavorare nel bar che gestisce insieme a sua madre.

Il rapporto tra Amedeo Goria e Vera Miales continua a far discutere e non solo per la differenza d’età… 💥💥💥 #Pomeriggio5 pic.twitter.com/GrifHkZSlx — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 15, 2021

Amedeo ha peraltro risposto al fatto di essere più o mento pronto a metter su famiglia con Vera Miales: “Pensava di essere rimasta incinta, ma non era così. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me. Le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso”.