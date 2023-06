Il giornalista Amedeo Goria si è raccontato senza freni, rivelando alcuni aneddoti e retroscena sulle sue abitudini “sotto le lenzuola”, tanto da aver spiegato di aver fatto sesso anche con più di una persona: “Ho provato un po’ di tutto in questo senso. Sono molto aperto e ciascuno nel sesso può fare quello che vuole, basta che non dia fastidio agli altri”, sono state le sue parole contenute in un’intervista rilasciata a Fanpage.it.

Amedeo Goria: “Ho un profondo senso di libertà”

Goria ha raccontato del suo matrimonio con Maria Teresa Ruta e dalla quale ha avuto i due figli Guenda e GianAmedeo. A tale proposito ha spiegato cosa ha portato alla fine della relazione: “Io ho fatto le mie frivolezze, che sono state determinanti per la separazione e per il divorzio. Ho fatto qualche scappatella di troppo, poi i rapporti si incrinano e ogni piccolezza diventa un pretesto per litigare. Credo che ogni persona abbia un suo destino e io non sono un uomo adatto a sposarmi”.

La rottura fu consensuale, anche se Goria ha anche precisato che è stata Ruta a prendere la decisione: “Abbiamo aspettato che i figli fossero grandi per divorziare. Inizialmente gli motivavamo il nostro distacco con il lavoro. Io ero a Roma, loro a Milano. Quando hanno raggiunto l’età per capire, abbiamo formalizzato ufficialmente la cosa”.

“Ho provato molto in campo sessuale”

Infine il giornalista ha parlato del fatto che vive il sesso in modo libero, tanto da aver affermato senza peli sulla lingua di aver fatto un’orgia: “Ho provato molto in campo sessuale, anche con più persone. Sono stato abbastanza libertino”, quindi ha osservato: “Devo dire che non è cambiato. Ancora adesso mi compiaccio quando sto bene in salute e non ho altri pensieri. Perché, come si dice, il cosino maschile non vuole pensieri”.