La fidanzata di Amedeo Goria – ex marito di Maria Teresa Ruta – ha confessato alcuni dettagli e retroscena sulla loro vita privata.

Il rapporto con i figli

La giovanissima fidanzata di Amedeo Goria, Vera Miales, ha rivelato come starebbero oggi le cose tra lei e Guenda Goria, figlia del celebre giornalista e della sua ex moglie, Maria Teresa Ruta.

Vera Miales ha dichiarato che la ragazza – nonostante abbia confessato in prima persona di aver avuto dei conflitti con suo padre in passato – l’avrebbe accolta calorosamente nella sua famiglia: “Guenda è una ragazza speciale e dolcissima, mi ha accolto benissimo. Sulla famiglia di Amedeo non potrò mai esprimermi negativamente perché sono stati tutti gentili”, ha dichiarato Vera che, a quanto pare, ha avuto modo anche di conoscere Maria Teresa Ruta.

“Amedeo vuole tanto bene anche a Maria Teresa, parla sempre bene di lei. È una famiglia bellissima”, ha dichiarato la ragazza, prima di confessare alcuni retroscena piccanti sulla sua vita sotto le lenzuola insieme ad Amedeo Goria.

Amedeo Goria oggi è felicemente legato a Vera Miales, di 31 anni più giovane di lui. Lei stessa ha confessato e confermato alcuni dettagli e retroscena messi in circolazione dallo stesso Goria, come il fatto che farebbero l’amore anche per 5 volte al giorno: “È vero, è capitato.

Se io lavoro tutti i giorni e ci vediamo solo nel weekend, è normale che ci sia la passione, l’amore, la complicità”, ha confermato Vera Miales.

Quanto ai tradimenti – per cui spesso Amedeo Goria è stato accusato dalla sua ex moglie, Maria Teresa Ruta – la ragazza di è detta certa della sua onestà: “Quando ci vediamo stiamo sempre attaccati perché questo vuol dire che non va in giro con le altre”, ha dichiarato la ragazza.

Amedeo Goria: le repliche dell’ex fidanzata

Vera Miales si è trovata anche a dover replicare contro coloro che l’hanno accusata di stare con Amedeo Goria unicamente per un proprio interesse personale. “Se mirassi ai soldi non starei con un pensionato”, ha chiosato la ragazza, e ancora: “Ho pianto tanto per gli insulti”.

Amedeo Goria: come ha conquistato Vera Miales

Vera Miales ha confidato come sarebbe stata conquistata da Amedeo Goria, con cui oggi sognerebbe di costruire una famiglia tutta sua. “Quando mi sveglio, mi porta il caffè e i biscottini a letto. Non lo faceva più dai tempi di Maria Teresa Ruta. I suoi piccoli gesti, le sue attenzioni, lo rendono speciale. Nessuno potrà farci lasciare. Continuerò a vederlo. Non mi interessa di quello che dice la gente”, ha dichiarato la ragazza, criticata dagli haters per la differenza d’età con l’ex marito di Maria Teresa Ruta.

Oggi i due sembrano essere più felici ed uniti che mai, e la stessa Vera Miales ha confessato che le piacerebbe avere un figlio insieme ad Amedeo Goria. “Gli ho detto di stare attento perché se fossi rimasta incinta avrei tenuto il bambino. Sono contraria all’aborto. Amedeo mi ha detto che non se la sente di fare il papà a questa età. Tutto qui. Stiamo insieme da poco più di sei mesi, ancora non si parla di figli. Io sto lavorando e lui è appena andato in pensione, ci stiamo godendo il momento”, ha anche specificato la ragazza.