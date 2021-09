Amedeo Goria, la fidanzata Vera Miales sbotta sui social: “Cornuta davanti a tutta Italia”

Vera Miales ha pubblicato un nuovo attacco contro Ainett Stephens, colpevole a suo dire di provocare Amedeo Goria in quanto uomo

Vera Miales è tornata a lamentarsi di Ainett Stephens, che nella Casa del Grande Fratello Vip è diventata l’obiettivo primario delle particolari attenzioni di Amedeo Goria. A onor del vero, tuttavia, ad allungare le mani sulla “Gatta Nera” è stato proprio il giornalista torinese, che però è stato giustificato dalla giovane fidanzata in quanto “uomo”.

Vera Miales: lo sfogo sui social

Il nuovo sfogo di Vera è tuttavia apparso decisamente fuori luogo, come sottolineato peraltro da diversi utenti sui social.

Non so cos’ha bevuto Vera Miales per aver il coraggio di pigiare “la mia storia” pubblicando tutto ciò…sicuramente dato il livello dei post dev’essere stato qualcosa di bello strong…vado di conseguenza in fiducia: lo voglio anch’io #gfvip pic.twitter.com/nU7Ms5mXp9

— Ele.Ferrari (@EleFerrari2) September 19, 2021