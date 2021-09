Il gesto di Amedeo Goria al Grande Fratello Vip ha fatto infuriare i fan. Nessuno si aspettava questo gesto, tanto da chiedere provvedimenti.

Amedeo Goria, come già sappiamo, dorme nel letto matrimoniale con Ainett Stephens e ieri sera, per mettersi i boxer del pigiama, si è tolto le mutande nel letto con lei a trenta centimetri di distanza. L’uomo è infatti rimasto completamente nudo.

Un gesto che non è affatto piaciuto ai fan della trasmissione ma che pare sia passato inosservato alla Stephens, impegnata in quel momento a parlare con Carmen Russo.

I comportamenti di Amedeo Goria

Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo e Aldo Montano stavano parlando in giardino, ma gli autori hanno preferito cambiare inquadratura perché stavano discutendo dell’Isola dei Famosi. Non sapevano che avrebbero mandato in onda un gesto di Amedeo Goria che ha infastidito i fan. Il giornalista si era appena svegliato dal pisolino pomeridiano, quando si è messo seduto sul letto. A quel punto ha digerito ad alta voce, spiazzando tutti i telespettatori. L’uomo si è lasciato un po’ troppo andare, tenendo conto che è costantemente ripreso dalle telecamere.

GF Vip, il gesto di Amedeo Goria fa arrabbiare i fan: i commenti

I commenti dei follower sono stati immediati. “Ma cosa ho appena visto? Staccate dagli altri per inquadrare Goria che emette questi suoni?” ha chiesto un utente. “Ci mancava solo questo, dopo tutto quello che ha fatto. Speriamo prendano provvedimenti” ha dichiarato un altro utente. Tutti sono rimasti molto infastiditi per il gesto di Amedeo Goria, che a detta di molti non si sta comportando in modo educato all’interno della casa del Grande Fratello Vip.