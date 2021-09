Amedeo Goria paparazzato con un’amica della figlia Guenda: con Vera è finita?

In procinto di entrare nella casa del Gf Vip, Amedeo Goria pare aver già dimenticato Vera Miales per una presunta nuova fiamma

I più recenti rumors vedrebbero finita la storia tra Amedeo Goria e Vera Miales. Nelle ultime ore è infatti emersa una notizia bomba riguardante il giornalista sportivo nonché ex marito di Maria Teresa Ruta. In prima fila allo spettacolo della figlia Guenda a Todi, il professionista si è di fatto presentato senza la giovane compagna, ma in compagnia di un’altra donna.

Amedeo Goria: nuovo flirt prima del Gf Vip?

In difesa del probabile concorrente della 6a edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è intervenuta peraltro proprio la stessa Guenda Goria. L’ex inquilina della casa di Cinecittà ha infatti sostenuto che la donna è solo una sua amica, non convincendo tuttavia praticamente nessuno.

Ma fatemi capire, l’anno scorso MTR e Guenda al Gf e quest’anno Amedeo Goria? Non mi dite che entra pure Gian Amedeo che facciamo l` en plein — G⚡ (@miportialmare) September 2, 2021

Amedeo Goria . . . quindi dovremo sorbirci la Ruta family pure quest’anno? — 𝘴𝘦𝘪 𝘵𝘶 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘪𝘰𝘷𝘪 (@martinagargi) September 2, 2021

Come rivelato sempre dalla pianista, il nome della misteriosa donna è Francesca e ha 40 anni. Per il momento non si hanno altre informazioni su di lei, solo che potrebbe essere il motivo della presunta rottura tra il reporter di Rai Sport e Vera.

I due sembravano del resto formare una coppia perfetta, nonostante la grande differenza d’età. La figlia Guenda, sempre in compagnia del fidanzato Mirko Gancitano, non ha aggiunto altro. La notizia, nel mentre, è diventata però virale, insieme a quella riguardante il possibile imminente matrimonio proprio tra Guenda e Mirko.