Dopo le accuse dell’ex moglie Maria Teresa Ruta sui suoi innumerevoli tradimenti, Amedeo Goria ha rotto il silenzio. Il giornalista ha ammesso tutte le sue scappatelle, ma sostiene di non aver mai dato dei voti alle donne con cui si è intrattenuto.

Amedeo Goria replica a Maria Teresa Ruta sui tradimenti

Intervistato dal Corriere Adriatico, Amedeo Goria ha replicato alle dichiarazioni dell’ex moglie Maria Teresa Ruta. Qualche giorno fa, la donna ha raccontato che il marito l’ha tradita con oltre 2000 donne. Il matrimonio è finito dopo che ha scoperto un’agendina dove il giornalista appuntava i nomi delle fanciulle con cui si intratteneva, con tanto di voti alle performance.

Amedeo Goria ha tradito Maria Teresa, ma non dava voti alle amanti

Goria ha ammesso i tradimenti, ma ha sottolineato di non aver mai dato i voti alle donne con cui andava a letto. Ha dichiarato:

“Al massimo erano 1800! Non davo i voti, però, è una cosa brutta”.

Quelli che la Ruta ha scambiato come voti non erano altro che “segni” che Amedeo inseriva per indicare il tipo di rapporto avuto. Non si capisce bene per quale motivo, ma il giornalista aveva bisogno di distinguere gli incontri che si erano fermati al bacio da quelli che si erano svolti sotto le lenzuola.

Amedeo Goria si scusa con Maria Teresa Ruta

Anche se sono passati tanti anni dalla fine del loro matrimonio, Amedeo Goria ci ha tenuto a scusarsi con Maria Teresa per i 1800 tradimenti. Oggi il loro rapporto è buono, quindi “le chiedo scusa per il passato”.