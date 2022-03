Amedeo Goria si consola con Stella mentre Vera Miales è a La Pupa e il Secchione: le foto

Amedeo Goria ha avuto un incontro "top secret" con Stella, l'amica di Alex Belli e Delia Duran.

A quanto pare Amedeo Goria non ha perso tempo e, quando Vera Milaes è entrata a La Pupa e il Secchione, lui si è visto con Stella (l’amica intima di Alex Belli e Delia Duran).

Amedeo Goria e Stella

A quanto pare Amedeo Goria ha deciso di non perdere tempo e, mentre la sua fidanzata Vera Miales si trova a La Pupa e il Secchione, lui ha avuto un incontro galante con Stella (l’amica intima di Alex Belli e Delia Duran) con cui è stato paparazzato tra abbracci e baci bollenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossip News Italia (@gossipnewsitalia.it)

“A proposito di Stella, io la conosco da sei-sette mesi. – aveva spiegato Goria nel salotto tv di Barbara D’Urso, e ancora – Quando vado a Milano spesso ci incontriamo, c’è una sorta di attrazione alchemica, che non vuol dire chimica fisica.

Alchemica prescinde dal rapporto fisico…”.

Come prenderà la questione Vera Miales?

Al momento, trovandosi a La Pupa e Il Secchione, Vera Miales è all’oscuro della vicenda e, sicuramente, non la prenderà bene. In passato anche l’ex moglie di Goria, Maria Teresa Ruta, ha parlato dell’abitudine dell’ex marito nel tradire:

“Ad un certo punto non ce l’ho più fatta. Dopo i primi tradimenti ho cominciato a barcollare, poi quando è stata intaccata anche la mia sfera professionale, la mia carriera allora non ce l’ho più fatta.

Ho perdonato sette tradimenti, di due proprio non ho voluto sapere”, aveva dichiarato la conduttrice, mentre Goria aveva ammesso: “C’è chi ha fatto peggio di me. Credo sia un fattore ereditario, anche mio padre non è stato sempre fedele”.